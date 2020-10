Coronavirus, per l’Europa la Liguria è zona rossa: “Consigliata quarantena o tamponi per chi arriva da lì”

Genova. Una mappa che fotografa geograficamente la situazione sanitaria delle varie regioni europee, mettendo in relazione l’incidenza di contagio sulla popolazione e la percentuale di postivi sui test effettuato. Questo è lo studio fornito settimanalmente da l’European Centre for Disease Prevention and Control, il centro studi dell’Unione Europea che monitora (anche) l’andamento della pandemia da Covid-19.

La Liguria è l’unica regione italiana, insieme alla Valle d’Aosta, ad essere colorata di rosso, cioè ad essere sopra la soglia dei 150 contagiati su 100 mila abitanti e con una percentuale di positivi sui test effettuati che supera il 4%. Un primato a livello nazionale che ci “permette” di essere considerati a livello di altre situazioni europee, da tempo considerate più gravi, come la totalità della Francia, del Regno Unito, della Spagna e non solo: Romania, Bulgaria, Polonia, Austria e Slovenia.

