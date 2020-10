Eccellenza, giudice sportivo: sei giocatori squalificati

Albenga. Sono sei i calciatori di Eccellenza fermati questa settimana dal giudice sportivo.

Ruben Davide Rovetta (Sestrese) è stato squalificato per quattro giornate, espulso perché “giocando da portiere, a gioco in svolgimento e con la palla tra le mani, colpiva deliberatamente un avversario con un calcio alla testa, causandone la caduta; costui rimaneva a terra senza potersi rialzare per circa 3 minuti e dopo le cure necessarie, riprendeva la gara”.

... » Leggi tutto