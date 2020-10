Festival della Scienza, la Camera di Commercio è presente con l’evento on line “Green Deal sull’onda della sostenibilità”

Provincia. La Camera di Commercio Riviere di Liguria (soggetto attuatore della Regione Liguria per il progetto “Circuito”, facente parte del Piano Integrato Tematico Clip e partner del progetto Alpimed Innov) partecipa all’organizzazione, nell’ambito del Festival della Scienza 2020, della giornata “Green Deal: sull’onda della sostenibilità – Pitem Clip Cooperazione transfrontaliera per l’innovazione” che si svolgerà on line venerdì 23 ottobre.

L’evento sarà l’occasione per promuovere i risultati della collaborazione transfrontaliera tra Francia e Italia in materia di innovazione e sostenibilità, con particolare riferimento al Pitem Clip di cui il progetto Circuito fa parte e al Piter Alpimed di cui il progetto Innov fa parte e sarà articolato in due sessioni, rivolte al settore pubblico ed economico francese ed italiano.

