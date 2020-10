Gli scienziati dell’Iit svelano come il cervello legge i movimenti degli esseri umani

Genova. Un team multidisciplinare dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) ha recentemente pubblicato uno studio sulla rivista scientifica internazionale Current Biology dove si svela il codice del movimento. I ricercatori grazie all’unione di scienze computazionali, neuroscienze e scienze cognitive sono riusciti a scoprire non solo in che area del cervello viene compreso il movimento altrui ma anche quali sono gli elementi che il nostro cervello legge negli altri per comprenderne le intenzioni.

Stati mentali come intenzioni, emozioni, aspettative e decisioni sono codificati in variazioni impercettibili nel movimento che il nostro cervello sfrutta per “leggere” la mente altrui. Semplicemente osservando una persona afferrare una bottiglia siamo in grado, per esempio, di prevedere se la persona intende bere o passare la bottiglia ad un’altra persona.

