Il Covid non ferma la partenza di “EPIcentro”: presentata la nuova attività di Progetto Città

Savona. Doveva essere una “festa” di presentazione con il più classico taglio del nastro ma non è stato così. L’emergenza Covid e le nuove misure restrittive emanate nei giorni scorsi non hanno consentito un’inaugurazione vera e propria ma “EPIcentro – Centro Educativo per le autonomie” è partito lo stesso.

Con una lunga diretta facebook sulla pagina della cooperativa Progetto Città, alla presenza di un numero “ristretto” di soci capitanati dal presidente Gaetano Merrone, dal direttore Antonella Brandone e dalla coordinatrice del Centro Stefania Gallo, il “virtuale” taglio ha dato inizio alle attività del Centro che, a partire dai prossimi giorni, prenderà il via nella sede di Via Tripoli a Savona.

... » Leggi tutto