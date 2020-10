Imperia, Cciaa Riviere di Liguria presente al Festival della Scienza con ‘Green Deal: sull’onda della sostenibilità’

Imperia. La Camera di Commercio Riviere di Liguria – soggetto attuatore della Regione Liguria per il progetto “Circuito”, facente parte del PITEM (Piano Integrato Tematico) CLIP e partner del progetto Alpimed INNOV – partecipa all’organizzazione, nell’ambito del Festival della Scienza 2020, della giornata “Green Deal: sull’onda della sostenibilità – PITEM CLIP Cooperazione transfrontaliera per l’innovazione” che si svolgerà on line venerdì 23 ottobre.

... » Leggi tutto