Lockdown a Genova? Toti: “Se le misure non funzioneranno, possibili ulteriori chiusure”

Genova. “Se dovessimo riscontrare ulteriori difficoltà e le misure prese non dovessero funzionare, certamente potremmo immaginare anche noi situazioni di ulteriore chiusura, in tutto o in parte, lo vedremo”. Così il presidente Giovanni Toti ha risposto in conferenza stampa sull’ipotesi di un nuovo lockdown per Genova, una delle città sotto la lente del comitato tecnico scientifico che sta facendo pressioni su Conte per misure molto più restrittive di quelle in vigore.

“Domani è possibile che ci sia un nuovo round negoziale, di confronto col governo. Vedremo cosa verrà proposto – spiega Toti -. Mi pare che il presidente del Consiglio abbia più volte detto che il “modello Liguria“, le attività mirate fatte prima sulla Spezia e poi su Genova, sono il metodo di risposta. Se ci saranno parametri condivisi col governo da cui partire per applicare quelle misure a determinate aree ben venga”.

