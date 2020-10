Cairo Montenotte. E’ attivo da ieri al San Giuseppe di Cairo Montenotte il punto unico di pre-triage per la rilevazione dei parametri (misurazione della temperatura) verifica mascherina e igienizzazione delle mani sia agli utenti sia al personale dipendente.

Sempre dal 21 ottobre è predisposto, come unico ingresso per l’Ospedale, l’accesso pedonale di via Artisi – lato ingresso pedonale uscita ambulanze.

... » Leggi tutto