Recovery Fund, l’importanza del parere dei sindaci savonesi

Savona. Si sta insediando la nuova Giunta Toti e verrà presto convocata la “Cabina di regia” sul Recovery Fund (fondo per la ripresa) per un riesame della “bozza” dei 136 progetti (per 18 miliardi di Euro) già individuati, secondo i parametri nazionali ed europei, per la Regione Liguria.

Il Recovery Fund è il nuovo strumento individuato dall’Unione Europea per la ripresa economica e sociale dei singoli Stati, mettendo a disposizione stanziamenti per 750 miliardi di Euro (390 a fondo perduto più 360 in prestiti).

