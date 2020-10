Savona, lutto nel mondo della scuola: è mancata la professoressa Mariacarla Parodi

Savona. Aveva da poco compiuto gli anni, Mariacarla Parodi, mancata a Savona lunedì 19 ottobre, dopo aver insegnato per anni come docente di lettere al liceo scientifico Orazio Grassi di Savona. La professoressa era molto conosciuta in città in quanto è stata anche presidente onorario della Socrem, società dedicata alla cremazione, dal 1999 al 2009.

La sua collega e cara amica Lia Ciciliot la ricorda così: “Mariacarla amava molto le piante e i fiori… Aveva un terrazzo curatissimo, a cui dedicava con passione il suo tempo libero. Sarebbe stato bello in quest’ultima circostanza circondarla dei fiori che gradiva tanto”. Ciò non è stato possibile in quanto si è pensato di destinare, in sua memoria, il denaro all’acquisto di generi di prima necessità a favore della Caritas.

