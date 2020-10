Serie C femminile: terza stagione all’Admo per Alexandra Malatto

Lavagna. La Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo ha annunciato la conferma di Alexandra Malatto nella prima squadra femminile, che nella stagione sportiva 2020/2021 disputerà il campionato di Serie C.

“Ho iniziato nel Volley Sestri Levante, ma dall’età di 14 di anni la società genovese Volley Genova VGP mi ha presa con sé e mi ha dato modo di crescere pallavolisticamente e caratterialmente – spiega Alexandra, che vive a Sestri Levante -. Conservo con me numerose esperienze di pallavolo di alto livello, grazie ai due campionati di Serie B2 a cui ho preso parte. Negli anni successivi ho però deciso di avvicinarmi sempre di più a casa, arrivando a giocare a Recco, a Uscio e per finire a Lavagna, nell’Admo, in Serie C, dove inizio il mio terzo anno“.

