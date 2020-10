A Recco prove tecniche per le luminarie di Natale: “Un segnale di ottimismo contro la paura”

Recco. Prove tecniche di Natale a Recco con l’installazione delle luminarie, già molto apprezzate lo scorso anno, e che stanno vestendo il centro cittadino in queste ore.

“Vogliamo dare un segnale di ottimismo ai recchesi per provare a guardare al futuro, oltre le complicazioni del coronavirus – dice il sindaco Carlo Gandolfo a proposito delle luminarie artistiche – per dare un segno molto profondo di vicinanza ai cittadini che hanno voglia di normalità e alle imprese che vogliono continuare a lavorare per recuperare il terreno perduto in tutti questi mesi. Molto dipende dalla paura del virus e dalla capacità del governo di trasmettere fiducia riguardo alle prospettive. Il programma delle iniziative natalizie nasce da un lavoro lungo e impegnativo che ha l’obiettivo di promuovere eventi diffusi su tutto il territorio. Valuteremo comunque lo stato epidemiologico, la curva dei contagi, gli atteggiamenti che i cittadini manterranno nei prossimi giorni”.

