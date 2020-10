Career Day 2020, due giornate online per trovare lavoro: più di 700 posizioni aperte

Genova. Sono più di 700 le posizioni aperte nell’ambito del Career Day 2020, evento che si svolgerà il 10 e 11 novembre nell’ambito del 25° Salone Orientamenti, e i numeri crescono quotidianamente. Una opportunità importante, ancor di più in un momento così delicato.

L’International Career Day di Genova è inserito quest’anno nell’evento nazionale “International Career & Employers’ Day”, in concomitanza della Settimana europea delle competenze professionali. Sarà integralmente digitale e all’indirizzo www.europeanjobdays.eu/it/taxonomy/term/18151 ogni singolo interessato potrà caricare il proprio Curriculum Vitae e candidarsi per una o più tra le offerte di lavoro disponibili. Sarà possibile incontrare virtualmente gli espositori: aziende, centri per l’impiego, associazioni di categoria, Università ed istituzioni formative che partecipano all’evento (qui l’elenco www.europeanjobdays.eu/it/taxonomy/term/18151/exhibitors). Ogni candidato potrà partecipare alle interviste online di preselezione con le aziende italiane ed europee e seguire i seminari tematici previsti in agenda.

