Coronavirus, Bucci caso sospetto? “Mi spiace per chi porta scalogna ma sono negativo”

Genova. “Mi spiace per i signori che portano scalogna e fanno sciacallaggio ma io sono negativo“. Ha risposto così il sindaco Marco Bucci, interpellato in conferenza stampa dopo il comunicato delle opposizioni in consiglio comunale che chiedeva chiarimenti sui suoi presunti contatti con persone positive e sull’opportunità di presentarsi nei giorni scorsi in consiglio comunale.

“Gira insistentemente una voce che riteniamo allarmante: siamo stati raggiunti dalla notizia secondo cui, da alcuni giorni ormai, persone vicine al sindaco Bucci sarebbero risultate positive al Covid-19 – recitava la nota firmata da Pirondini, Crivello, Lodi e Santi -. Al sindaco sono già state chieste delucidazioni in merito, ma non ha fornito risposte esaustive. Se questa notizia corrispondesse a verità, chiediamo secondo quale criterio il primo cittadino ha partecipato all’ultimo Consiglio comunale. Si è sottoposto anche lui al tampone risultando negativo?”

