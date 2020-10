Coronavirus, Toti: “Potremmo trasferire a Cairo e Albenga i malati di Genova”

Genova. La Regione Liguria sta valutando di trasferire alcuni malati di coronavirus da Genova al Savonese per far fronte all’aumento esponenziale di ricoverati in bassa e media intensità di cura. È l’ipotesi annunciata dal presidente Giovanni Toti durante il consueto punto stampa sull’emergenza Covid.

“Nelle prossime ore – ha spiegato il governatore – è possibile che si decida il trasferimento di alcuni pazienti negli ospedali di Albenga e Cairo a sostegno del volume di malati sulla città metropolitana, soprattutto per l’ala di Ponente, oltre che per l’aumento di malati sulla stessa Savona, ancorché limitato”.

