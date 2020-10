I pensionati liguri: “Alisa non trasferisca i malati nelle rsa o il contagio si aggraverà”

Genova. “Diffidiamo Alisa dal trasferire malati Covid nelle Rsa: ciò comporterebbe un aggravamento della situazione riportandoci ai livelli di contagio già vissuti”. Lo scrivono in una nota le segreterie Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilpensionati Liguria che vanno all’attacco dopo la notizia che la Liguria sta cercando strutture per trasferire i malati dagli ospedali.

“Vogliamo siano applicati protocolli sanitari in tutte le strutture assistenziali, garantita la presenza di personale medico, infermieristico e sociosanitario qualificato e assicurato il controllo periodico dagli operatori anche attraverso i tamponi. Serve una rete per effettuare il tracciamento in virtù anche dei tamponi effettuati e la presenza delle unità territoriali per assistere i malati a domicilio”, proseguono le organizzazioni sindacali.

