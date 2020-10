Loano, paura per un’auto rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello

Loano. Attimi di panico questa mattina a Loano dove un’auto (per cause ancora da accertare) è rimasta bloccata tra le sbarre di un passaggio a livello lungo la via Aurelia, a pochi passi da piazza Valerga.

Fortunatamente l’episodio non ha prodotto conseguenze per i passeggeri a bordo del veicolo, ma solo qualche rallentamento al traffico. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco e gli uomini della polizia locale loanese.

... » Leggi tutto