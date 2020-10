Ventimiglia, ubriaco provoca incidente stradale e fugge: fermato e denunciato dai caranbinieri

Ventimiglia. Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Imperia un 59enne ritenuto responsabile di aver provocato un incidente stradale con feriti, guidando ad alta velocità per le vie del centro cittadino nel tentativo di eludere il controllo di una pattuglia, senza poi fermarsi per prestare soccorso ma dandosi alla fuga.

... » Leggi tutto