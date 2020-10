Caos ospedali, esposto Codacons alle Procure liguri: “Indagare per omissione e abuso di atti di ufficio”

Liguria. Uno studio reso noto oggi dal Codacons e redatto dal matematico Davide Manca del Dipartimento Cmic del Politecnico di Milano, basato su calcoli previsionali, prevede che la soglia critica (2.538) di posti letto in terapia intensiva sarà raggiunta in Italia il prossimo 4 novembre, col risultato che dal 5 novembre non sarà più possibile accettare ricoveri nelle terapie intensive del paese.

“Una situazione gravissima – affermano dal Codacons – che porta oggi l’associazione a presentare un esposto a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia contro Stato e Regioni, tra cui le Procure di Genova, La Spezia, Imperia e Savona”.

