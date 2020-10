Coastal Rowing: oro e argento liguri per l’Italia tra gli Junior

Genova. Una medaglia d’oro e una d’argento per l’Italia nelle regate beach sprint dell’European Rowing Coastal Challenge di Marina di Castagneto Carducci.

Sulla spiaggia di Donoratico, in Toscana, la medaglia d’oro la conquista nel singolo Junior femminile Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare), che vince entrambi i turni di qualificazione prima sulla Repubblica Ceca e poi sulla Slovenia, per andare a conquistare la vittoria nella finalissima a due contro la Svezia (bronzo per la Slovenia).

