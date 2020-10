Covid, controlli nei mercati della polizia locale: 33 multe, erano senza mascherina

Genova.Questa mattina la polizia locale, con l’impiego di pattuglie in abiti borghesi, ha svolto un servizo mirato di controllo di alcuni mercati coperti e di merci varie dei distretti territoriali 1º (Centro), 3º (Bassa Valbisagno) e 8º (Medio Levante). 34 le sanzioni, di cui 33 a chi non portava la mascherina e una a una persona che fumava all’interno del mercato dello Statuto, in via Gramsci.

Sono 7 le sanzioni contestate a commercianti, 27 quelle contestate ai clienti.

Al Mercato Orientale 6 verbali di cui 2 ai commercianti, al mercato di piazza Statuto 3 verbali (tra cui quella relativa al fumo all’interno), 5 verbali al mercato di piazza Scio, di cui una a un commerciante, 17 al mercato di Tortosa, di cui 4 commercianti e 13 ai clienti. Nessuna infrazione e nessun verbale, invece, al mercato coperto Romagnosi.

