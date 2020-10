Il Genoa dura un tempo contro l’Inter, poi capitola 0-2

Genova. Troppo forte l’Inter in questo momento per il Genoa, che nel primo tempo si è difeso bene, impedendo alla squadra di Conte di tirare in porta. Nel secondo la squadra di Maran è condannata dalle reti di Lukaku e D’Ambrosio. Una partita comunque positiva dal punto di vista della tenuta mentale, visto che il Genoa non ha mai mollato sino alla fine, nonostante una condizione fisica inevitabilmente da recuperare dopo il flagello Covid che ha colpito la squadra.

Primo tempo.

