Ora solare, da Coldiretti ecco il “menu salva-sonno”

Liguria. L’agitazione causata dalla seconda ondata dell’emergenza Covid-19, aumenta i disagi per i circa 12 milioni di italiani che soffrono di insonnia, in vista anche del passaggio all’ora solare (notte tra il 24 e 25 ottobre), che porterà le lancette dell’orologio un’ora indietro, un cambiamento che influisce sul ciclo del sonno con il rischio di non riuscire a dormire bene, accompagnato da ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione muscolare.

Coldiretti ha stilato un vademecum degli alimenti utili per conciliare un buon sonno e di quelli da evitare per battere il jet lag da cuscino, come cioccolato, cacao, the e caffè per la presenza della caffeina, oltre ai superalcolici che inducono un sonno di cattiva qualità. Innanzitutto a cena è fondamentale evitare cibi con sodio in eccesso, per cui vanno banditi alimenti con curry, pepe, paprika e sale in abbondanza, ma anche salatini e piatti nei quali sia stato utilizzato dado da cucina. Anche gli alimenti in scatola per l’eccesso di sodio e di conservanti sono da tenere lontani. Esistono invece cibi che aiutano a rilassarsi: innanzitutto pasta, riso, orzo, pane e tutti quelli che contengono un aminoacido, il triptofano, che favorisce la sintesi della serotonina, il neuromediatore del benessere e il neurotrasmettitore cerebrale che stimola il rilassamento.

