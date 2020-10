Polo scolastico di Albenga, approvato il progetto di demolizione dell’ex caserma Turinetto

Albenga. L’amministrazione Tomatis compie passi in più verso la realizzazione del Polo Scolastico ingauno

Nei giorni scorsi è stato pubblicato, infatti, il bando di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il piano della sicurezza e di coordinamento dei lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico per un importo di 949.120,60 euro, inoltre, con delibera di giunta dello scorso giovedì 22 ottobre è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo della demolizione dei fabbricati dell’ex caserma Turinetto.

