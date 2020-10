Allerta arancione nel savonese: ecco l’elenco delle scuole chiuse il 26 ottobre 2020

Provincia. In seguito al peggioramento delle condizioni meteorologiche, è stata diramata un’allerta meteo su tutta la Liguria: sarà gialla su tutta la Liguria dalla mezzanotte, poi in alcuni settori diventerà arancione nel corso della mattinata di domani, lunedì 26 ottobre. Per quanto riguarda la provincia di Savona diventerà arancione dalle 7 alle 17 sui settori B (la costa di levante da Spotorno a Varazze) e D (entroterra valbormidese).

La nostra regione, infatti, sta per essere interessata da una nuova fase di forte maltempo. Sono attesi infatti possibili rovesci/temporali forti, localmente organizzati e persistenti.

