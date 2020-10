Allerta arancione, tutte le disposizioni del comune: ingressi metro chiusi e ascensori fermi

Genova. Il Coc (Centro Operativo Comunale) si è riunito nel pomeriggio di oggi e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta GIALLA per temporali e piogge diffuse dalle ore 00.00 alle ore 6.59, ARANCIONE dalle ore 7.00 alle ore 16.59, GIALLA dalle ore 17.00 alle ore 23.59 di lunedì 26 ottobre sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

È stato istituito Il presidio territoriale, il controllo e il monitoraggio dei rivi comunali. In allerta arancione sono previste 26 pattuglie della Polizia municipale e almeno 11 squadre dei Volontari di protezione civile in costante collegamento con la sala operativa della Protezione civile comunale, aperta h.24 per tutta la durata dell’allerta. Le pattuglie e le squadre sono pronte a dare l’allarme e a prevedere le azioni di messa in sicurezza.

