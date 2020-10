Coronavirus e sanità, sindacati contro blocco delle ferie: “Scaricano responsabilità sui lavoratori”

Genova. “Ancora una volta la Regione, attraverso Alisa suo braccio operativo, vorrebbe scaricare sulle lavoratrici e i lavoratori della sanità le sue incapacità e le sue contraddizioni”.

Con queste parole la Fials di Genova commenta la circolare di Alisa diramata nelle scorse ore dove veniva consigliato ai direttori della varie Asl di bloccare le ferie e i permessi dei dipendenti sanitari, e procedere a “controlli” sulle 104 per assistenza ai disabili. “In particolare, è stato chiesto alle Aziende, se necessario, di provvedere a sospendere le ferie in godimento del personale – si legge in una nota stampa – Inoltre, appare necessario che il personale deputato all’assistenza non fruisca, nell’attuale periodo di emergenza, dei permessi di cui all’art. 36 comma 1 lett. a) del CCNL della dirigenza e del CCNL del comparto, ovvero dei permessi relativi alle attività di formazione. È stata inoltre raccomandata la massima scrupolosità nella concessione dei permessi ex l. 104/92 nonché dei permessi orari retribuiti. Tutto questo con il solo fine di garantire, in una situazione non ordinaria ma di emergenza, la copertura dei servizi assistenziali essenziali”.

