Covid e Dpcm, albergatori savonesi: “Colpo di grazia al turismo, allarme per le vacanze natalizie”

Savona. “Di fronte a quanto sta accadendo in questi giorni il primo sentimento è di disappunto crescente verso una classe dirigente che ha gestito male, come i fatti (che non temono smentita!) purtroppo dimostrano, la malaugurata ripresa dei contagi. Ed ora che le cose sono ormai fuori controllo, come denunciato pubblicamente, tra gli altri, dai rappresentanti dei medici anestesisti e rianimatori, si devono assumere decisioni drastiche cui non si sarebbe più dovuti arrivare se, a livello nazionale, le cose fossero state gestite nei tempi e nei modi adeguati. Così non è stato e le conseguenze più gravi le stanno pagando e le pagheranno, tra le altre, le migliaia di piccole e medie imprese e di lavoratori che operano nella filiera del turismo, drammaticamente tutti nessuno escluso! Non è accettabile ne scusabile; è grave e vergognoso che si sia arrivati a questa situazione!”.

C’è rabbia nelle parole del presidente provinciale degli albergatori savonesi (UPA) Angelo Berlangieri nel commentare a caldo il nuovo Dpcm e le conseguenze immediate e futuro sullo stesso turismo, già messo a dura prova in questo 2020 tutto da dimenticare.

