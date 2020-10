Covid, il capogruppo in Regione e coordinatore Angelo Vaccarezza in quaratena preventiva

Savona. L’annuncio via Facebook questa mattina: il capogruppo in Regione e coordinatore regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza in quarantena preventiva, secondo quanto previsto dalla procedura sanitaria anti-Covid.

“Pur avendo sempre rispettato tutte le regole di sicurezza e indossato i dispositivi di autoprotezione, essendo entrato in contatto con persona risultata positiva al Covid-19, mi sono, avuta la notizia, immediatamente segnalato all’Asl per attendere in quarantena i dieci giorni che devono passare per effettuare il tampone di controllo, rispettando con i fatti le parole dette e ripetute negli ultimi mesi” dice lo stesso Vaccarezza in un post.

