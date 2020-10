Gestione del Chiabrera, le associazioni rispondono picche al sindaco Caprioglio: “Troppa confusione”

Savona. Le associazioni culturali operanti in città in materia di spettacolo respingono l’invito del sindaco Ilaria Caprioglio e dell’assessore Doriana Rodino al confronto sulla gestione del teatro Chiabrera, con diretto riferimento ai nomi degli intellettuali savonesi che nei mesi scorsi si sono “autocandidati” a succedere a Roberto Bosi in qualità di direttore.

Lazzaro Calcagno e Dario Caruso – Progetto Gabriello -, Giovanni Di Stefano – Opera Giocosa Teatro di Tradizione -, Marco Ghelardi – associazione Salamander -, Claudio Gilio – Orchestra Sinfonica di Savona – e Francesco Ottonello – associazione Ensemble Nuove Musiche -, hanno firmato una lettera nella quale spiegano la loro posizione.

