Millesimo, Riccardo Morielli: “Soddisfatto a metà, potevamo fare sicuramente di più”

Savona. In vantaggio grazie alla rete di Torra al 25° del primo tempo, poi nuovamente avanti con il gol di Rovere in apertura di ripresa, il Millesimo è stato raggiunto due volte dallo Speranza, che ha così fissato il punteggio sul 2 a 2.

Riccardo Morielli, centrocampista dei giallorossi, analizza così la partita: “Sono soddisfatto a metà, perché potevamo fare sicuramente di più. Venivamo da un momento un po’ particolare, come tutti del resto, però il secondo tempo di domenica scorsa poteva darci una mano in più ad ottenere un risultato migliore. Siamo andati in vantaggio due volte, ci siamo fatti riprendere due volte, dobbiamo crescere su questo aspetto. Potevamo fare di più, ma complimenti allo Speranza perché non ha mollato un centimetro e, nonostante sia una squadra giovane, ha fatto un’ottima prestazione e giustamente ci hanno tenuto testa”.

