Liguria. Nelle prossime ore peggiora il tempo sulla nostra regione con una nuova ondata di maltempo in arrivo. Per i possibili rischi collegati agli effetti al suolo delle precipitazioni, Arpal ha emanato l’allerta meteo per piogge diffuse e temporali con le seguenti modalità:

ZONA A – ponente regionale: GIALLA dalle 00.00 alle 20.00 di domani, lunedì 26 ottobre (bacini piccoli e medi).

