Nuovo Dpcm, reazioni politiche: “Mazzata per bar, ristoranti e palestre”

Liguria. “Come un paziente in coma con l’encefalogramma piatto. Bar e ristoranti già prima e durante il lockdown erano in affanno. Ogni giorno a fare i conti con tasse e contributi da pagare. Notti insonni e senza soluzioni all’orizzonte. Il governo ha promesso una potenza di fuoco, risorse capaci di evitare il ko. Oggi, alla luce del nuovo Dpcm, il governo anziché aiutare la categoria, ha staccato la spina. La domenica è giorno di festa, ma non c’è nulla da festeggiare”.

Così Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale ad Albenga e consigliere in Provincia condanna la decisione del governo di «spegnere le luci sulla movida.

