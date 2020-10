Prima Categoria A1: Andora regina a punteggio pieno, Savona e Pontelungo rimangono in scia

L’Area Calcio Andora chiude questo primo ciclo di quattro partite con altrettanti successi. Gli uomini di Delfino attenderanno la sperata ripresa del campionato guardano tutti dall’alto. Seguono a tre lunghezze il Pontelungo, che supera la Baia Alassio, e il Savona, che questa volta non fallisce in casa come due settimana fa contro la Baia Alassio e si sbarazza del Borghetto. I granata rimangono a zero punti in fondo alla classifica insieme alla Carlin’s Boys, oggi superata per 4 a 1 nel derby tutto imperiese con l’Atletico Argentina. Ha riposato l’Oneglia.

