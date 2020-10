Prima Categoria, Città di Cogoleto: Francesco Travi e Gianluca Grezzi commentano la vittoria

Cogoleto. Primo successo stagionale per il Città di Cogoleto, che ha avuto la meglio sul Pra’ FC per 1-0.

Si è trattato anche della prima vittoria da allenatore per Francesco Travi, che dichiara: “Certamente non la dimenticherò mai, anche per la situazione che si è venuta a creare, nel senso che potrebbe essere l’ultima partita. Spero di no, spero che il campionato possa riprendere. In ogni caso tre punti importanti e fondamentali in vista della salvezza, sia che ci fermino sia che possiamo proseguire il campionato”.

