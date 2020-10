Promozione; Veloce-Golfo Dianese: incredibile al Levratto, i padroni di casa perdono a tavolino

Risultato: Veloce-Golfo Dianese 0-3 [decisione presa a tavolino per la mancanza del numero minimo di giocatori (sette), obbligatorio per scendere in campo]

Savona. Oggi allo stadio Felice Levratto di Savona (località Zinola) doveva andare in scena la quarta giornata del campionato ligure di Promozione (Girone A). Le protagoniste del match dovevano essere Veloce e Golfo Dianese, due formazioni costruite per raggiungere obiettivi diametralmente opposti, ma che in questa sfida erano accomunate dalla medesima aspirazione: vincere. I padroni di casa erano infatti ancora alla ricerca della prima affermazione stagionale, ma era necessario considerare che la compagine allenata da Ermanno Frumento aveva disputato solamente una partita a causa dei numerosi rinvii decisi nelle giornate precedenti. Gli ospiti primi in classifica erano invece sicuramente determinati a continuare l’ottimo percorso intrapreso.

