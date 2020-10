Scappatura condanna l’Ospedaletti e il Taggia rimane a punteggio pieno

Ospedaletti. Una prestazione generosa, nonostante le tante assenze e il forfait di Mamone dopo pochi minuti di gioco, non è bastata all’Ospedaletti per avere la meglio contro il Taggia anzi, neppure ad evitare la prima sconfitta del campionato. Agli gli ospiti corsari, guidati da mister Siciliano, basta un gol di Scappatura per incassare altri tre punti nella loro, storica, stagione di esordio in Eccellenza, per ora a punteggio pieno da seconda in classifica, ad un punto con una partita in meno..

