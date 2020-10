Toti fa il punto sul covid, «Non intasate i pronto soccorso» e chiede allo Stato risarcimenti «In poche ore»

Genova. Il governatore della Regione, Giovanni Toti, fa il punto sull’odierna situazione dell’emergenza covid in Liguria. Inizia parlando di un «week end complicato», durante il quale il Governo avrebbe preso «Misure alcune indispensabili. Le regioni avevano proposte soluzione alternative e diverse, sopo state penalizzate le attività commerciali. Non è la stessa pandemia che si è presentata prima. Il Governo ha concesso, tra le nostre richieste, solo l’apertura domenicale di bar e ristorante. Avevamo proposto le 23 come chiusure, ma quella no – Toti chiede anche, da parte dello Stato – Ristoro alle attività che perderanno economicamente, nel giro di poche ore».

... » Leggi tutto