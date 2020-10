Centro Ovest, Colnaghi presidente e giunta pronta: la sinistra resta senza assessori

Genova. Il sampierdarenese doc, ed esponente del M5s Michele Colnaghi, è il nuovo presidente del municipio Centro Ovest. E’ stato nominato oggi durante una seduta del consiglio municipale. Giovedì già fissata una nuova seduta per il voto sulla composizione della giunta per poi mettersi al lavoro al più presto su uno dei temi caldi del momento: il trasferimento dei depositi costieri.

Giunta che, salvo sorprese dell’ultima ora, vedrà come assessori un altro pentastellato, Luciano Cavazzon, con deleghe a lavori e viabilità, e le due Pd Stefania Mazzucchelli (scuola e servizi sociali) e Monica Russo (cultura e centro civico). La Russo, nel 2017, aveva vinto le elezioni ma poi non era riuscita a farsi eleggere determinando il commissariamento del municipio (il commissario scelto da Bucci fu Renato Falcidia, della Lega, che poi venne eletto come presidente vero e proprio alle successive elezioni ma venendo sfiduciato la scorsa settimana).

... » Leggi tutto