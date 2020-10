Coronavirus, in Liguria è scattata l’ultima fase di incremento posti letto negli ospedali

Genova. È scattata ufficialmente in Liguria la “fase 4“, l’ultima prevista dal piano di incremento di posti letto per far fronte all’emergenza coronavirus. “Da questa mattina – ha annunciato il presidente Giovanni Toti in conferenza stampa – tutte le Asl hanno l’obiettivo di passare quanto prima alla fase 4. Entro 72 ore da quando è stato diramato l’ordine saremo totalmente in questa fase per quanto riguarda i letti di media intensità”.

Nei prossimi giorni quindi il San Martino passerà a 282 posti letto (attualmente sono 249 quelli occupati di cui 12 in terapia intensiva), il Vila Scassi a 160, il Galliera a 130. “Non abbiamo chiesto di salire sulle terapia intensive”, ha precisato Toti. Numeri che la Regione prevede di raggiungere in poco tempo visto che gli ospedalizzati crescono a ritmi vicini alle 100 unità giornaliere su tutta la Liguria.

... » Leggi tutto