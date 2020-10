Coronavirus, tamponi rapidi: da domani operativo ambulatorio a Cornigliano

Genova. Parte domani, martedì 27 ottobre, a Cornigliano il nuovo ambulatorio Asl3 per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, che sarà ubicato a Villa Bombrini, edificio storico del ponente genovese.

Come per l’Ambulatorio della Commenda, attivo dal 1° ottobre, l’accesso al servizio è libero e gratuito con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13. I cittadini potranno accedere alla struttura a piedi tramite l’ingresso laterale di Villa Bombrini in Via L.A. Muratori 11R (cancello). All’arrivo viene consegnato un numero progressivo con l’orario di effettuazione del tampone.

