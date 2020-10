Covid, Asl 2 attiva la Fase 4: chiusi i punti di primo intervento a Cairo e Albenga

Savona. Su indicazione di Regione Liguria e Alisa in base all’andamento epidemiologico dell’infezione Covid 19 prende avvio oggi per ASL 2 savonese la fase 4 dell’Emergenza Covid-19.

Si parte innanzitutto con il Piano di riorganizzazione ospedaliera che prevede l’incremento dei posti letto a “media intensità” da dedicare ai pazienti ricoverati per Coronavirus. “Le direzioni mediche e tutto il personale – fanno sapere dall’azienda – stanno lavorando h24 in questo senso per poter dare la più ampia risposta possibile alle nuove richieste di ricoveri”.

