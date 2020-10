Covid, il sindaco di Sanremo rinvia tutte le imposte: «Un segnale necessario in attesa degli aiuti del Governo»

Sanremo. In riferimento al Dpcm di ieri, questa mattina il sindaco Alberto Biancheri ha tenuto diverse riunioni operative in Comune con assessori comunali e dirigenti. Sono state fatte una disamina del documento ed un’analisi dei suoi effetti, in particolare per quanto riguarda le manifestazioni e gli eventi in programma insieme all’assessore al turismo Giuseppe Faraldi, il Casinò, le finanze pubbliche e i tributi. Proprio sul tema dei tributi, il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore alle Finanze Massimo Rossano, insieme agli assessori Mauro Menozzi (Attività Produttive e Demanio) e Lucia Artusi (Ambiente), di concerto con tutta l’Amministrazione comunale e con gli uffici competenti, annunciano di voler predisporre un ulteriore rinvio di tutti i tributi di prossima scadenza, che già erano stati rinviati la scorsa primavera.

... » Leggi tutto