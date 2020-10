Covid, la Uil-Fpl: Serve un cambio di strategia: tamponi e screening continuativi al personale sanitario”

Provincia. “Per affrontare l’emergenza Covid serve un cambio di strategia, tamponi e screening continuativi al personale sanitario. Basta con le promesse sugli aumenti di stipendio, servono le risorse”. Lo chiede la segreteria territoriale della Uil Fpl del ponente ligure.

“Il nostro appello è quello di considerare ‘personale sanitario’ l’intera filiera sanitaria e socio assistenziale, quindi tutto il personale interno agli ospedali pubblici e delle cliniche private, i lavoratori delle Rsa e non solo, che stanno rischiando la propria salute. A tutti questi lavoratori va garantito uno screening continuativo: devono essere sottoposti a tampone periodicamente anche se asintomatici, così da accertare se hanno contratto o meno il virus ed è fondamentale che vengano messi in quarantena fino all’esito del tampone per consentire un contenimento del contagio all’interno ed all’esterno delle strutture ospedaliere e per assicurare una adeguata prevenzione sanitaria, nel rispetto dell’impegno preso anche tramite il protocollo sottoscritto in fase iniziale Covid con il ministero della salute”.

