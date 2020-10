Dpcm, a Celle un ristoratore offre “l’ultima cena”: “Pensiamo di incatenarci davanti al Comune”

Celle Ligure. “Ultima cena“ ai tempi del Coronavirus. Nulla di blasfemo anche se di biblico qualcosa c’è: il nome del ristorante, Mosé, che, in vista delle restrizioni causate dal Covid e dall’ultimo DPCM, ha preferito chiudere gli storici battenti e andare in ferie a partire da oggi. Prima, però, ha deciso di invitare il paese ad una cena di commiato definendo l’incontro conviviale come “ultima occasione di libertà”.

“L’iniziativa dell’ultima cena – afferma Riccardo Rebagliati, titolare del ristorante – mi è venuta sentendo un collega di Varazze che, come me, si è ritrovato con il frigo pieno di roba fresca e, da un momento all’altro, costretto a chiudere senza un preavviso ragionevole. Così mi sono detto: perché non invitare tutti a cena insieme con uno sconto, logicamente nel rispetto delle regole e non sprecare così quello che avevamo preparato? Noi viviamo con piatti fatti al momento, con prodotti freschi, saremo stati costretti a buttare via tutto“.

