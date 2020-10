Nuovo Dpcm, primo giorno e primi scricchiolii: vincono rabbia e conflitto

Liguria. Solo la pioggia ieri ha fermato i festeggiamenti per l’ultimo giorno di libertà, prima che dalle ore 24 entrasse in vigore il nuovo Dpcm. Era previsto che ci fosse una sorta di gran saluto nei locali frequentati dai giovani, che da oggi saranno chiusi nelle loro case a macinare la frustrazione di una mano vuota dal boccale di birra, impugnato come una spada del diritto al divertimento.

E ieri alle 18 è scattato il coprifuoco anche per i “patiti” del Bingo e una fila di donne e uomini tristi hanno salutato tutti e rivolto uno sguardo alle luci delle sale della fortuna che, troppo spesso, sono i luoghi dove si consumano i soldi della pensione, nella speranza di fare un “Bronzo”, un “Happy” o un “bingo”, ma anche occasione per molti anziani e disoccupati di passare i lunghi pomeriggi in compagnia.

... » Leggi tutto