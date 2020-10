Prevenzione ad Albenga: protezione civile al lavoro per la pulizia di rii e canali

Albenga. La Protezione Civile di Albenga, in sinergia con gli operai del Comune, ha iniziato a effettuare lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico attraverso la pulizia di rii e canali e la messa in sicurezza di alcuni alberi presenti sul territorio urbano.

Il consigliere Raiko Radiuk: “Gli uomini e le donne della Protezione Civile rappresentano un esempio per tutti. La Città si è arricchita di uno spirito rinnovato di buona volontà e partecipazione attiva. Ringrazio per primo Mirco Secco che con la delega datagli dal Sindaco è riuscito a portare avanti il processo che ha permesso di poter coordinare le forze dei volontari con quelle dei nostri operari”.

