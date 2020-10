Spotorno, incontro amministrazioni locali-Fee: inizia il percorso “Bandiera Blu 2021”

Spotorno. Si è tenuto a Roma oggi (lunedì 26 ottobre) l’incontro annuale organizzato dalla FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale) con i Comuni Bandiera Blu. L’incontro, considerato il periodo di emergenza sanitaria, si è svolto a distanza utilizzando la piattaforma Zoom.

Un appuntamento caratterizzato da una doppia valenza: sia per le novità presentate in relazione alla certificazione Bandiera Blu 2021, sia come fase propedeutica alla certificazione stessa del 2021, in quanto alla partecipazione viene attribuito un punteggio positivo in fase di valutazione della prossima candidatura.

... » Leggi tutto