Agricoltura, Mai (Lega): “Nessun ristoro per il lockdown di primavera. Ora nuova beffa con il Dpcm”

Liguria. “Moltissime aziende liguri e dipendenti stanno ancora attendendo i ristori (cassa integrazione, etc.) relativi al lockdown della scorsa primavera, che non sono ancora arrivati”.

“Inoltre, in Liguria i titolari delle attività hanno investito fondi per mettersi in regola con le disposizioni anti coronavirus, ma ora col nuovo Dpcm sono stati beffati di nuovo dal Governo Conte che per l’ennesima volta ha assunto un provvedimento calato dall’alto senza neanche ascoltare le Regioni”.

... » Leggi tutto