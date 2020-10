Corso Europa, necessarie ispezioni al viadotto sopra via Frangioni: strada ancora chiusa

Genova. Via Pietro Frangioni rimane chiusa al traffico veicolare e pedonale per permettere ulteriori ispezioni all’impalcato del viadotto di corso Europa e definire le modalità di intervento sulla infrastruttura.

A confermarlo in consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi, in risposta ad una interrogazione portata in aula dal consigliere Francesco De Benedictis (Fratelli d’Italia) a seguito del distacco di calcinacci verificatosi venerdì pomeriggio, come Genova24 ha documentato con un reportage sul posto.

